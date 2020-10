Vlad Gherman se alătură distribuţiei serialului Adela de la Antena 1

Vlad Gherman se alătură distribuţiei proiectului Adela, de la Antena 1. În cel mai nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production, Vlad îl va interpreta pe Călin, un personaj cu totul nou faţă de ce a mai jucat până acum.

Abandonat la naştere, Călin nici măcar nu vrea să îşi cunoască părinţii. Singura lui familie este Mihai, protagonistul serialului, pe care îl consideră fratele lui mai mare şi pe care l-a cunoscut chiar în orfelinat. Mânaţi de un puternic sentiment de răzbunare, Călin şi Mihai sunt singurii băieţi din orfelinat care au reuşit să realizeze ceva în viată, respectiv Călin a excelat în domeniul IT, în vreme ce Mihai a devenit avocat. Tocmai pentru a-şi ajuta prietenul să-şi ducă planul la bun sfârşit, Călin s-a angajat la televiziunea lui Paul Andronic.

„Călin este cel mai bun prieten al lui Mihai. Cei doi s-au cunoscut la orfelinat şi de atunci au rămas fraţi pe viaţă. Locuiesc împreună şi se ajută în orice. Călin e IT-ist şi lucrează la televiziunea lui Paul Andronic. E un spirit glumeţ, altruist şi sincer. Personajul Călin e diferit faţă de tot ce am făcut până acum. Deşi pare un tocilar la prima vedere, nu e deloc aşa. Abia aştept să îl cunoaşteţi şi, sper eu, să empatizati cu el!”, a declarat Vlad Gherman.

Antena 1 a dat startul filmărilor pentru Adela, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion.