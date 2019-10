Ana Maria Manolache demonstrează cât de ușor poți deveni o antreprenoare de succes. În emisiunea „Like a star!”, tânăra combină senzualitatea cu un nou business

Noua emisiune de la Antena Stars, numită „Like a star!” aduce în fața telespectatorilor cei mai dezinhibați tinerii. Ana Maria Manolache se află printre concureții acestei emisiuni și a venit să demonstreze că poate fi o antreprenoare de succes combinând senzualitatea cu businessul.

Emisiunea „Like a star!” le propune telespectatorilor un experiment social media, în care 12 concurenţi (6 fete şi 6 băieţi), ce vor locui împreună în toată această perioadă, vor avea drept scop atragerea unui număr cât mai mare de urmăritori pe o platformă social media. Emisiunea va fi difuzată de luni până vineri, în intervalele 18:45-20:45 şi 00.00–01.00 şi sâmbăta, de la 18:45 la 20:45.

Ana Maria Manolache le-a arătat urmăritorilor ei cum „poți vinde catsraveți grădinarului”, sau în cazul de față, cum poți vinde porumb spunând că sunt pepeni.

Într-o „limuzină tradițională”, cu un șofer la patru ace și cu o ținută cel puțin inedită, Ana Maria Manolache a pornit pe drumul spre succes în afaceri.

„Azi am ieșit și eu afară să vând niște porumb, dar în satul acesta toată lumea are porumb. M-am gândit să-l promovez ca pepeni.”, spune Ana Maria pe contul ei de Instagram unde a îndeplinit provocarea „Like a star!” Ce a ieșit? Privește aici!

Cum au decurs restul provocărilor Anei Maria Manolache, dar și ce au avut de făcut ceilalți 12 concurenți poți vedea în emisiunea „Like a Star!” de la Antena Stars.

