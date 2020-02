Anamaria Prodan, dezvăluire bizară despre ea! Vedeta a recunoscut adevărul: „Fac asta cam de 60 de ori într-un an”

„Avem o problemã cu nişte acte ale lui Bebe, dar nu mã întrebaţi pe mine, cã habar nu am despre ce e vorba. De problemele astea nu mã ocup eu. Nu mã ocup de gãtit, nu mã ocup de curãţenie, nu mã ocup de acte, în viaţa mea nu am ştiut de acte. Dacã mi le-ai dat în mânã, le-am pierdut. Îmi scot acte noi într-una. Sunt genul de om care face asta de 60 de ori pe ani, pentru cã de fiecare datã când mi se dã un act în mânã, mã duc cu el unde am nevoie şi mã întorc fãrã el!”, a dezvãluit îndrãgita vedetã.

Reality show-ul ce îi are în prim plan pe membrii familiei Prodan – Reghecampf, “Prodanca și Reghe. Prețul succesului” va avea premiera duminicã, 9 februarie, de la 19:45, la Antena Stars. Producția surprinde pas cu pas momente din viața îndrãgitei familii, o echipã de filmare însoțindu-i pe aceștia 24 de ore din 24. Deși locuiesc în țãri diferite, pe continente diferite și au preocupãri diferite, cuplul Anamaria și Laurențiu și copiii acestora sunt foarte conectați la viața de familie, întrerupându-și cât de des pot angajamentele pentru a petrece câteva zile împreunã.