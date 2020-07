Antena 1 anunță o nouă emisiune! Ce se întâmplă în show-ul Rămân cu tine, ce va avea premiera pe 4 august

Potențialii parteneri care apar în fața lor vor trebui să le impresioneze nu doar din punct de vedere fizic, ci și prin atitudine, preocupări, fel de a fi, hobby-uri urmând ca, în final, dacă vor trece cu bine de toate aceste “hopuri”, să iasă la o întâlnire. În urma acestei întâlniri, se va decide dacă cei doi rămân sau nu împreună.

În ultimii 20 de ani, formatul Take me out a fost realizat aproape pe tot mapamondul, bucurându-se de un mare succes în țări precum Marea Britanie, Germania, Danemarca, Italia, Olanda, Canada, Indonesia, Coreea, Irlanda, Thailanda, Franța, Belgia, China sau Australia.