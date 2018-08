Celebrul actor Eugen Cristea a făcut o descoperire incredibilă! „L-am găsit într-o cârpă, în holul de la intrarea în teatru”

Îndrăgitul actor Eugen Cristea și soția sa Cristina Deleanu sunt foarte mari iubitori de animale și vorbesc despre această dragoste a lor în cadrul emisiunii ”Stăpânii vedetelor”, difuzată sâmbătă, de la ora 13.00, la Antena Stars.

„Acum 12 ani, a murit ultima cățelușă pe care o aveam. Am zis să mai stăm puțin, dar lucrurile nu au fost cum le-am gândit noi. După două luni, am găsit acest cățel într-o cârpă, la teatru. Era cât un papuc de mic și plângea, țipa. Îl lăsase cineva în holul de la intrarea teatrului. Am stat puțin pe gânduri, au venit câteva colege care mi-au spus să îl iau eu. Am avut treabă o oră și am zis că, dacă e tot aici și rezistă, îl iau. Și așa am făcut. L-am dus la primul cabinet veterinar și i-am dat pastile de dezinfectare. Îl bănuiesc uneori de foarte multă inteligență, pentru că, în momentul când el plângea de foame și Cristina i-a spus ‘dacă mă aștepți până mă întorc, te iau acasă’, el a tăcut,”povestește Eugen Cristea.

Cei doi actori mărturisesc că acest cățel le aduce foarte multă bucurie: „El este o adevărată terapie pentru noi. Indiferent cât de supărați am fi, și avem toate motivele să fim când vedem ce se întâmplă în jur, ajunge să te uiți la el și îți trece orice supărare. Este foarte expresiv, uneori am impresia că râde.”

