Cosmin Stan, noua prezență de la pupitrul de știri al Observatorului de weekend

Cosmin Stan se va alătura începând cu această săptămână echipei de prezentatori ai Observatorului de la Antena 1. Telespectatorii îl pot urmări pe Cosmin la pupitrul de știri al jurnalului din prime time, în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 19:00, unde va prezenta alături de Octavia Geamănu.

“Mã bucur ca las Observatorul pe mâinile voastre” şi-a început Anca discursul asearã, vizibil emoţionatã de supriza pregãtitã de colegii sãi, Octavia şi Cosmin, care s-au prezentat în platoul ştirilor, pentru a prelua ştafeta de ştiristã. “Au fost 15 ani minunaţi, jumãtate din viaţa mea. Nu aveam incã 17 ani când am avut prima mea emisiune în direct, la Antena 1 Suceava”. Cu ochii în lacrimi, ştirista a continuat: “Drumul meu în televiziune nu se încheie aici. Într-adevăr este ultimul jurnal la Antena 1, dar eu voi continua să apar pe sticlă. Voi fi corespondentul staţiei de la Nisa, acolo unde voi începe o viaţă nouă”, a spus Anca Lungu, care a predate ştafeta noilor ei colegi.

Pe Octavia şi Cosmin, telespectatorii îi vor putea urmãri chiar în weekendul de Paşte, de la ora 19: “Mă gândeam zilele astea cum aranjează Dumnezeu totul mai bine decât ne plănuim noi. Am revenit din maternitate la Observator, în ziua de Sânziene, acum trăiesc o nouă schimbare profesională de Paște”, a declarat Octavia, în vreme ce Cosmin a completat: “Noi vom debuta la Observator chiar în seara Învierii așa că îi așteptăm pe toți telespectatorii să ne fie alături la ora 19.00 înainte de a pleca la slujba de Înviere pentru a le da ultimele informații despre ce se va întâmpla de Paște în orașele lor.”

Cosmin Stan este entuziasmat să se alăture echipei Observator și determinat să livreze celor din fața micilor ecrane cele mai importante informații prezentate într-o manieră relaxată și foarte dinamică: ,,Astfel, îi vom invita pe telespectatori să descopere studioul spectaculos al Observatorului dar și să afle toate informațiile de care au nevoie pentru a trage singuri o concluzie. Mă aștept ca împreună cu toată echipa Observatorului să aducem în casele oamenilor un program de știri realizat ca la carte și prezentat într-o manieră prietenoasă. Mă aștept ca oamenii să capete încredere în noi, pentru că prestația noastră va fi una onestă.”

După patru ani în care a stat departe de ecran, Cosmin se întoarce cu forțe proaspete, iar acest nou început îi oferă șansa să se reîntâlnească cu colegi vechi, buni prieteni, alături de care a mai lucrat și care, după cum mărturisește chiar el, au avut o contribuție enormă în evoluția sa profesională.

În același timp, conștientizează că poziția de la pupitrul Observatorului este atât o onoare, cât și o provocare, de aceea își propune să le dea cât mai multe motive telespectatorilor să fie aproape de echipa din care face parte: ,,Este, de asemenea, șansa unui nou început în care cred cu tărie. Îmi doresc acum mai mult ca oricând să le spun din nou telespectatorilor, în direct, ”Bună seara și bun găsit la știri!”, pentru că am realizat că pot face orice… dar fără asta nu pot trăi.”, mărturisește acesta. Cosmin Stan este la fel de încântat că va face echipă cu Octavia Geamănu, alături de care va transmite telespectatorilor în fiecare weekend: ,,Suntem doar niște oameni obișnuiți care vom avea privilegiul de a le spune semenilor ce se întamplă în lumea care-i înconjoară, fără aroganță, fără pretenții exagerate, ci doar cu multă determinare de a ne face treaba cât mai bine și de a ajunge la cât mai mulți.”

Periplul în televiziune al prezentatorului a început acum douăzeci de ani, iar în tot acest timp Cosmin Stan a parcurs toate etapele formării unui jurnalist, de la simplu reporter debutant, până la corespondent special și știrist: ,,De-a lungul vremii am cunoscut o mulțime de oameni de la care am învățat enorm, am trăit experiențe din cele mai diverse care, de asemenea, au contribuit la formarea mea ulterioară și, nu în ultimul rând, am primit recunoaștere profesională în nenumărate rânduri. Mai presus de toate însă tot ceea ce contează este părerea telespectatorilor pentru că, în final, pentru ei muncim. Și m-am bucurat cu fiecare ocazie să aflu că apreciază ceea ce fac.”

Când nu este la pupitrul de știri, Cosmin Stan își petrece timpul alături de familia sa, care îl susține în fiecare pas. Prezentatorul mărturisește că este un familist convins, iar rolul de tată s-a transformat în cea mai mare realizare a sa, de aceea își dorește să fie un model demn de urmat pentru cei doi copii ai săi: ,, Familia este centrul universului meu personal, unde am găsit refugiul necesar atunci când am trecut prin perioade mai dificile și unde îmi găsesc liniștea și bucuria în fiecare zi. Tot ce îmi doresc este ca mereu, prin tot ceea ce fac, să-i fac să fie mândri de tatăl lor. Iar până acum mi-a și reușit.”. Pe lângă rolul de prezentator la pupitrul Observatorului, Cosmin își va continua și proiectele sale personale, care se încadrează în aceeași sferă: site-ul de știri și informații din aviație (newsair.ro) și atelierul de producție (videoyourTVcrew), ce a reușit să realizeze până acum producții online extrem de apreciate.