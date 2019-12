De Crăciun, Antena 1 a pregătit zile de magie pentru toată familia

Atmosfera de poveste va continua de la 23.45, când Antena 1 va difuza în exclusivitate concertulul extraordinar de Crăciun al lui Ștefan Bănicã „18 ani”! Muzică live, decoruri de poveste, lumini spectaculoase, ecrane uriașe, efecte speciale, invitați-surpriză, zeci de dansuri și interpretări impresionante se vor putea regãsi într-una dintre cele mai complexe producții muzicale din România!

Distracţie cât cuprinde, de sãrbãtori, şi la „Acces Direct”! Pe 25 decembrie, de la ora 17.00, emisiunea prezentată de Mirela Vaida le-a pregătit telespectatorilor, în exclusivitate, cele mai tari reprize de umor cu Vasile Muraru şi Valentina Fătu, căci celebrii actori de comedie vor veni cu noi momente care vor stârni hohote de râs şi vor aduce veselia în casele românilor, în zi de mare sărbătoare. Muzica şi voia bună vor fi asigurate de îndrăgiții interpreți Maria Dragomiroiu, Carmen Şerban, Ionuţ Galani şi Gipsy Casual.

Seara, de la 20.00, telespectatorii vor trãi clipe de magie alãturi de „Cenuşãreasa”, filmul Disney lansat în 2015, care-i are ca protagoniști pe Cate Blanchett, Richard Madden, Lily James şi care a fost nominalizat atât la Oscar, cât și la premiile Bafta. Când tatăl ei moare, frumoasa Ella are parte numai de necazuri din partea mamei ei vitrege. Transformată în slujnică și cu numele schimbat în Cenușăreasa, fata ar putea ușor să-și piardă speranța, dar ține la sfatul primit de la mama ei pe patul de moarte: "fii bună și ai curaj". Viața Cenușăresei se schimbă o dată pentru totdeauna când în pădure dă peste un străin chipeș, despre care habar nu are că este chiar prințul regatului. De la 22.00, Antena 1 va difuza în premierã drama romanticã „Îndrãgostiţi pentru totdeauna” ( SUA 2014),

Distracţia continuã şi în a doua zi de Crãciun când Mirela Vaida îşi întâmpinã telespectatorii cu o nouã ediţie de sãrbãtoare a emisiunii Acces Direct, începând cu ora 17:00 şi îi invitã sã petreacã în familie Crãciunul. Tot în familie vor veni şi invitaţii ei: Aurora şi Sãndel Mihai, Nicoleta Voicu şi soţul ei, Alin Bagiu, Irina Loghin şi fiica Irinuca, trupa Andre şi Cornelia şi Lupu Rednic, Florin Vasilicã şi fiul sãu, Marian Cozma şi fratele sãu, Gelu Voicu şi bãieţii lui, Diana Matei împreunã cu Marian şi fiul lor şi Minodora cu familia ei, iar voia bunã nu se va lãsa aşteptatã.

Seara, de la 20:00, telespectatorii vor putea urmãri premiera “Tata în rãzboi cu… tata 2” (SUA 2017), în continuarea filmului din 2015, când tatăl și tatăl vitreg, Dusty (Mark Wahlberg) și Brad (Will Ferrell), își unesc forțele pentru a le oferi copiilor Crăciunul perfect. Noul lor parteneriat este pus la încercare atunci când își fac apariția tatăl lui Dusty, un macho demodat (Mel Gibson), și tatăl lui Brad, un bărbat sensibil și exagerat de afectuos (John Lithgow). Cei doi ajung la timp pentru a le da peste cap vacanța și pentru a o transforma într-un haos complet. De la 22:00, în a doua zi de Crãciun, telespectatorii se vor putea bucura de o poveste fãrã vârstã – „Cronicile din Narnia”.