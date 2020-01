Din 22 ianuarie, Serialul Vis de iubire va putea fi urmãrit la Happy Channel

Serialul turcesc Vis de iubire prezintã povestea de dragoste dintre Can (Can Yaman) şi Sanem (Demet Özdemir), o poveste presãratã cu momente comice, dar din care nu lipsesc intrigile. Sanem și Can sunt două caractere diferite, cu experiențe de viață total opuse.

Cei doi se întâlnesc în Istanbul, dupã ce Sanem îşi pãrãseşte oraşul natal pentru a începe o nouã viaţã în marele oraş, în vreme ce Can, fotograf apreciat, este tipul aventuros, care cãlãtoreşte peste tot în lume. Ce se va întâmpla între cei doi, telespectatorii vor putea afla urmãrind cel mai nou serial turcesc, Vis de iubire, în fiecare miercuri şi joi, de la 20:00, la Happy Channel.