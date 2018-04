Gabriela Cristea va prezenta o nouă emisiune la Antena Stars: ”Sunt foarte fericită, liniștită și pregătită să o iau de la capăt”

”Mă simt pregatită 100% să revin pe piața media și colaborarea pe care am inițiat-o acum mi se pare una oportună. Vom încerca să facem lucruri noi, lucruri frumoase și constructive pentru telespectatori. Cred că a venit momentul să am din nou un cuvânt de spus. Sunt foarte fericită, liniștită și pregătită să o iau de la capăt. Am suportul soțului meu, ceea ce este foarte important pentru mine în acest moment. Așadar, am multă energie și toate avantajele pentru a face performanță cu noua emisiune, nimic nu mă oprește”, spune Gabriela Cristea.