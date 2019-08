Gazda perfectă începe luni, la ora 17:00! Cine sunt ”gazdele perfecte” pe care le vei urmări la Antena 1

Cinci oameni care nu știu nimic unul despre celălalt încearcă să demonstreze că abilitățile culinare și ospitalitatea îi recomandă pentru a fi o gazdă desăvârșită. Sunt ingredientele noii emisiuni care va avea premiera la Antena 1, mâine, la ora 17. Haideţi să cunoaştem acum două dintre "gazdele perfecte" pe care le vom urmări în săptămâna ce urmează.

Jean este fost colonel şi a avut o viaţă plină. La 15 ani a venit din Vrancea în Bucureşti. A început de jos, ca strungar. Apoi a devenit poliţist.

”Am lucrat doi ani şi fiind un timp mai ambiţios, mai orgolios şi dornic să fac ceva să îmi depăşesc condiţia de unde am venit, am zis că nu o să rămân subofiţer toată viaţa. Şi am terminat liceul la Gheorghe Lazăr, am dat Bacalaureatul. După ce s-a pensionat şi-a dedicat tot timpul liber familiei şi.musafirilor. Recunoaşte că ospitalitatea a învăţat-o de la soţia sa, însă, pe lângă asta, o gazdă perfectă trebuie să ştie să îşi facă prietenii să se simtă bine.”, a dezvăluit Jean Dragotă.

De la Jean, am plecat în vizită la Ana.

La ea, de oriunde ai fi venit. Că erau 15 km, 20 km, 250, ea te punea întâi la masă apoi te întreba de ce ai venit. Era un fel de Sfânta Duminica, se învârtea de 3 ori, îţi punea ceva repede pe masă. Că, adevărul e că omul după ce mănâncă ceva dulce şi bun devine şi el mai cumsecade.

Gazda perfectă depinde de musafirul perfect. Că dacă ai nişte musafiri care te scot din minţi, te transformi şi tu într-un zombi.

Ana este asistentă medicală. Este pasionată de feng shui, spiritualitate şi dezvoltare personală. Însă, cea mai mare pasiune este gătitul.

”Şi pentru că îmi place foarte mult, m-am gândit să fac ceva şi aşa am ajuns în mijlocul acestor evenimente.”, a mărturisit Ana.

Adică la emisiunea Gaza Perfectă unde vom vedea în fiecare săptămână cinci concurenţi diferiţi. Pe rând, fiecare va trebui să gătească şi să puna masa pentru restul. La sfârşitul cinei va primi puncte iar cel care va acumula cel mai mare punctaj va primi titlul de Gazdă Perfectă şi un premiu de 10.000 lei!

