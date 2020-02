Emoții mari pentru cursanții Intact Media Academy. Tinerii au susținut examenul final: ”Am învățat să ies din zona de confort!”

După trei luni de pregătire, a venit vremea ca cei 19 cursanţi IMA să susţină examenul final. Au fost emoţii mari pentru cei înscrişi.

”Puţin emoţionată. Încerc să-mi adun gândurile. Sincer, singura mea teamă este la meteo dar sper să-mi adun gândurile şi să fie totul bine.”, spune Mazilu Georgiana Simona, cursant IMA.

”Am avut foarte mari emoţii însă nu a fost deloc greu pentru că noi am tot exersat pe parcursul şcolii ceea ce am făcut mai devreme. Am învățat foarte multe lucruri, în primul rând să ies din zona mea de confort. Valentin Butnaru a fost unul dintre profesorii noştri, Sandra Stoicescu, cu Mihaela Călin am făcut câteva sesiuni de jurnal pe care l-am tot pregătit.”, a mai spus Georgiana Ion.

Absolvenţii Intact Media Academy au avut de trecut mai multe probe: jurnalul de ştiri, cel de meteo şi testul transmisiunii în direct.