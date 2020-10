Ioana Ginghină, Răzvan Fodor şi Mircea Gheorghiu se alătura distribuţiei din serialul Adela de la Antena 1

Un rol important în serial îl va avea şi procurorul Lascu( Răzvan Fodor), fratele lui Miki Scoarţă, un tânăr fermecător, educat. Procurorul Lascu este cel care va cerceta moartea lui Traian Dincă, bunicul Adelei. „Mă bucur că m-am reîntors într-o echipă cu care am lucrat la multe seriale, cu oameni dragi mie şi mă refer aici deopotrivă la echipă şi la actori. Nu am mai jucat de mult timp într-o astfel de producţie, aşadar provocarea e cu atât mai mare. Personajul meu este un procuror născut şi crescut în mahala, fratele şefei Adelei şi în poveste va fi unul dintre pionii care vor crea suspans”, a declarat Răzvan Fodor.

De curând, Antena 1 a dat startul filmărilor pentru Adela, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion.