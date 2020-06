Program TV Antena 1, duminică, 28 iunie 2020. Cele mai bune filme pentru ultima zi a săptămânii și „Chefi la cuțite”

De la 09.30, începe, la Antena 1, filmul „Regatul secret/ Epic” (2013, SUA). Protagonista Mary Katherine (Amanda Seyfried) este o Alice în Ţara minunilor, iar înţeleptul Regatului secret este o omidă impunătoare – cunoştinţele sale îl fac un element cheie în bătălia pentru salvarea pădurii. Tatăl lui Mary Katherine, om de ştiinţă, estee un fel de Gulliver, rătăcit într-o lume pe care este pe cale să o descopere. Relaţia tată-fiică este motorul emoţional al poveştii, miza fiind ecologismul.

Apoi, de la 11:30, Antena 1 difuzează celebrul film românesc „Pistruiatul – Evadatul” (1986). Acțiunea se petrece într-un orășel în care membrii Mișcării ilegaliste pregătesc cu înflăcărare ziua Eliberării. Pistruiatul, un simpatic băiețandru de 14 ani, devine eroul acestor evenimente conduse din umbră de prietenul lui, Andrei. Ajutat de profesoara de istorie, de tatăl său și, de cele mai multe ori, de câinele Calu, puștiul face față oricărei provocări.

De la ora 14:00, începe, în reluare, filmul „O noapte la muzeu 2/ Night at the Museum: Battle of the Smithsonian” (2009), cu Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson și Amy Adams. Personajul principal, fostul paznic de muzeu Larry Daley intervine ca să-și salveze prietenii-exponate despre care a descoperit că pot prinde viață.

Ediții din emisiunea „Chefi la cuțite” pot fi urmărite, de la ora 16:00, precum și de la ora 20:00!