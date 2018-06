Sâmbătă, de la ora 13.00, la Antena Stars: Valeria Arnăutu, declarații emoționante la Stăpânii Vedetelor: „Papi a devenit stăpânul inimilor noastre!”

„Am avut un ciobănesc german, Rex, l-am avut 13 ani, și el ne-a învățat ce înseamnă să ai ca și membru al familiei o ființă necuvântătoare, respectiv un câine. Dispariția lui m-a făcut să sufăr foarte mult și atunci am luat hotărârea că nu mai vreau să am niciodată un câine care să fie membru al familiei. La un an jumătate după ce l-am pierdut pe Rex, fata mea m-a chemat în oraș și mi s-a părut puțin ciudat. Ne-am văzut și ea îl avea în brațe pe Papi, care era un ghemotoc. Eu inițial nu am vrut să îl accept. Fata mea a făcut poze și le-a postat pe net cu mesajul: <<Jucăria mea vie, mama nu te vrea, dar îți promit că la nevoie o să dorm cu tine în parc, până s-o îndura de noi!>>. Și desigur că Papi a intrat în aceeași seară în casă și a devenit stăpânul inimilor noastre,” povestește Valeria Arnăutu.