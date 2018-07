Stațiile tv ale Antena TV Group S.A și Antena 3 S.A. ramân în grilele UPC și FOCUS SAT și după iesirea din “must carry

Posturile de televiziune Antena 1, Antena 3, Antena Stars, Happy Channel si ZU TV vor continua sa fie distribuite neintrerupt, in retelele UPC si pe platforma DTH Focus Sat, in baza parteneriatului stabil si de lunga durata pe care Antena TV Group S.A. si Antena 3 S.A. il au cu UPC Romania SRL si cu Focus Sat Romania SRL.

In luna iunie 2018, trustul INTACT a anuntat iesirea posturilor sale tv din must carry si incheierea unui parteneriat cu grupul RCS& RDS pentru acordarea dreptului de retransmitere a programelor tv. Canalele Tv Antena 1, Antena 3, Antena Stars, Happy Channel si Zu Tv vor mai putea fi receptionate in curand doar in retelele distribuitorilor care doresc incheierea unui contract de retransmisie.

In acest moment, astfel de contracte sunt semnate cu societatile RCS & RDS, UPC, Focus Sat, Orange si alte societati de distributie cu acoperire locala si regionala. De asemenea, exista discutii cu ceilalati distribuitori de programe tv cu scopul incheierii contractelor de distributie.