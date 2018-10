Răsturnare de situație INCREDIBILĂ la „Ultimul Trib”! Ea e concurenta care va pleca acasă. „M-am umilit”

Proba pentru eliminare din cea de-a șasea ediție a emisiunii „Ultimul Trib” a luat sfârșit, după răsturnări de situație incredibile. Concurenta care părea să fie în avantaj a pierdut, din cauza unor probleme de echilibru. Ema Șerban va pleca acasă, iar Paula Chirilă va rămâne în Madagascar.

În prima etapă a probei pentru eliminare, „Lupta la înălţime”, cele două concurente au trebuit să se deplaseze pe funii, cu ajutorul unor scânduri.

Ema Șerban a avut un moment de panică, după ce a scăpat sfoara pe care trebuia să o folosească în probă, rămânând pentru o vreme în spatele Paulei Chirilă.

„Merge foarte, foarte greu și se poticnește foarte mult Paula”, a spus Ionuț Iftimoaie despre coechipiera lui.

Însă, cu toate că ritmul Paulei Chirilă a fost unul lent, Paula Chirilă a căzut de pe scândurile pe care trebuia să înainteze și a fost nevoită să o ia de la capăt.

Cu toate că a fost încurajată de colegii ei, Silviu Mircescu și Oana Dedeu, că o poate ajunge din urmă pe Paula Chirilă, Ema Șerban și-a pierdut din nou echilibrul și a căzut de pe scânduri.

„Ți-ai dorit să rămâi aici și demonstrezi asta. O să câștigi astăzi”, i-a spus Ionuț Iftimoaie Paulei Chirilă, îndrumând-o la fiecare mișcare.

Paula Chirilă a reușit să încheie prima cea dintâi etapă din proba de eliminare, când Ema Șerban era încă la jumătatea traseului pe funii.

De altfel, Ema Șerban a căzut și pentru cea de-a treia oară de pe frânghii.

„Regret că am subestimat-o pe Paula și că m-am propus la duel. Eram sigură că o să mă întorc. Am învățat o lecție foarte importantă. Să nu subestimez pe nimeni. M-am umilit. Am fost idioată. Am luat o mare palmă peste față”, a spus Ema Șerban, la finalul probei.

Tribul Cameleoni au rămas cu 5 oameni - cei mai puțini membri.