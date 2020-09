Fanii le cred perfecte, dar nu e așa. Celebrități cu defecteșsi diformități fizice despre care puțini știu

mark are și el un mamelon în plus! Al treilea mamelon se află chiar sub mamelonul său stâng normal, iar actorul a vorbit anterior despre asta, spunând că este „de mărimea mamelonului unui sugar”.

3. Kesha

Kesha s-a născut cu o coadă așa cum a dezvăluit în 2013. Starul pop a menționat: „Aveam coadă când m-am născut. A fost o coadă mică, de aproximativ un sfert de centimetru, apoi mi-au tăiat-o și mi-au furat coada. ” Revelația deschisă a lui Kesha este unul dintre multele eforturi pe care le-a depus pentru a da încredere oamenilor cu caracteristici care îi pot face să se simtă ca și cum nu s-ar încadra în standarde.

4. Megan Fox

Megan Fox are o anomalie minoră pe ambele mâini. Actrița are o afecțiune cunoscută sub numele de Brachydactyly care îi face degetele scurte cu unghiile largi. Fox a împărtășit odată o teorie pe care mama ei o presupunea să mănânce ton în fiecare zi în timp ce era însărcinată cu Fox, făcându-i să creadă că, probabil, degetele mari sunt așa din această cauză.

5. Kate Bosworth