Alex Mica, pe scena X Factor: ”Am urcat foarte rapid un munte înalt și m-am prăbușit pe partea cealaltă”

Cea mai cunscută piesă a lui Alex Mica a strâns până acum peste 90 de milioane de vizualizări pe Youtube, însă artistul a rărit aparițiile publice în ultimii ani.

”Lumea s-ar putea să mă știe, cea mai importantă realizare a mea fiind hitul internațional <Dalinda>. Toată lumea mi-a spus că piesa are potențial, nu știu dacă m-am gândit la succesul pe care l-am resimțit, dar am știut că piesa aceea o să îmi schimbe viața și chiar așa a fost! Și cu bune, și cu rele... Dalinda s-a auzit pe aproape tot mapamondul. Am urcat foarte rapid un munte înalt și m-am prăbușit pe partea cealaltă, iar acum urmează alt vârf, mai mare, pe care trebuie să îl urc ușor-ușor”, le-a mărturisit Alex Mica.

Ce piesă va cânta acesta și cum vor reacționa cei patru jurați, telespectatorii pot afla în această seară, de la ora 20.30, la Antena 1, într-o nouă ediție X Factor.