A umblat prin toată lumea, l-a întâlnit pe Prince și însuși Stevie Wonder a stat la masă să-l asculte! El e Marco, italianul care a făcut show la „X Factor”

Marco Viccaro Buccalone are 33 de ani și a venit tocmai din Italia pentru a demonstra că muzica este marea sa pasiune! Concurentul a făcut o mărturisire care i-a lăsat mască pe toți!

Cu chitara în mâini și cu o energie de milioane, italianul a făcut spectacol cu piesa "Get Lucky" a băieților de la Daft Punk. Iar varianta sa chiar a fost una de-a dreptul surprinzătoare!

Cine ar fi crezut că o asemenea melodie poate fi cântată și la chitară?! Pe lângă voce, Marco a mai impresionat juriul și cu dezvăluiri complet neașteptate!

„Am cântat în foarte multe locuri, am umblat prin toată lumea. Cel mai mult mi-a plăcut în America. La un moment dat, eram într-un bar și am văzut un bărbat de culoare stând retras într-un colț. Era Stevie Wonder. Asculta muzica pe care și prietenii mei o cântam”, a povestit concurentul de la „X Factor”, care a mai dezvăluit și faptul că l-a cunoscut pe celebrul Prince!

