Bianca Mihai s-a întâlnit cu Ilona Brezoianu înainte de a urca pe scena X Factor: "Eu simt că în tine există un talent imens"

Pe scena X Factor, Bianca Mihai a impresionat nu doar cu look-ul de vedetă, ci și cu vocea sa specială. Tânăra a demonstrat că are toate calitățile necesare pentru a deveni un star în toată puterea cuvântului.

După ce a interpretat piesa "Something In The Way", trei dintre jurați i-au acordat votul lor de încredere.