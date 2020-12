Finala X Factor 2020. Loredana a încins scena cu avanpremiera concertului “Agurida”. Momentul unic care i-a impresionat pe toți

Vedeta a făcut senzație în finala sezonului 9 X Factor, îmbrăcată într-un costum mulat, cu tipar geometric, accesorizat cu o cingătoare și cizme de culoare neagră, plus ciucuri colorați.

Loredana a captivat publicul cu avanpremiera concertului ei "Agurida 2020", din finala X Factor 2020

Loredana a inclus și un moment de percuție în prestația ei, în care s-a folosit chiar de scena X Factor pentru a produce un ritm captivant, tot de inspirație folclorică.

Loredana a inclus un moment neașteptat în prestația din finala X Factor 2020

Unul dintre cele mai neașteptate și apreciate momente din întreaga ei prestație a fost momentul în care Loredana îmbinat una dintre cele mai cunoscute melodii din cariera ei, Zig-Zagga, cu un cântec surpriza - Killing In the Name, de trupa Rage Against The Machine, din SUA.

Acompaniată de trupa Agurida, Loredana a trecut de la tempo-ul rapid al melodiei ei celebre Zig-Zagga, la notele melodiei Killing In the Name, lansată în anul 1992, cunoscută pentru mesajul său cu o încărcătură socială puternică.

Loredana a avut un show senzațional în marea finală X Factor 2020

Vedeta a încheiat momentul spectaculos înconjurată de dansatori, cu fum și artificii pe fundal. Înainte să iasă de pe scenă, a mulțumit trupei Agurida și trupei de dans.

Adrian Petrache, finalist X Factor 2020, a impresionat-o pe Loredana de când a pășit pe scena show-ului

În sezonul 9 X Factor, finalistul Loredanei e Adrian Petrache, un tânăr ce a reușit să o impresioneze de când a pășit pe scena show-ului.

El a învățat să cânte de mic la chitară și consideră că bunicul său a avut o influență importantă asupra muzicii sale și dorinței creative.

În timpul preselecțiilor show-ului, tânărul de 19 ani, rudă apropiată a cântărețului Florin Salam, a intrat pe scena X Factor cu chitara sa (aleasă de bunicul său) și a oferit un moment memorabil juraților.

Adrian a primit aplauze din partea tuturor membrilor juriului și a reușit să le ridice în picioare pe Delia și Loredana.

“Ești mortal!” a declarat Loredana despre momentul amuzant oferit de Adrian în timpul preselecțiilor sezonului 9 X Factor 2020. “Ai interpretat, nu doar ai venit și ai făcut ceva mecanic. Ne-ai dat cu muzică! Ne-ai dat cu feeling!"

