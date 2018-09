Flavia de la Nord X a venit să-și susțină surioara! Francesca Hojda a RIDICAT SALA în picioare: "Ce VOCE! Fata asta poate câștiga X FACTOR!"

Francesca Hojda, în vârstă de 15 ani, din Sighet, a călcat pe urmele surorii ei mai mari, Flavia Hojda, și a cântat pe scena „X Factor”. Tânăra a ridicat sala în picioare, cu o interpretare emoționantă.

Adolescenta a cântat melodia „Call Out My Name", lansată de The Weeknd.

„Suntem o familie de artiști. Toate surorile mele cântă și fratele nostru mai scrie versuri și mai cântă. Nu vreau să fiu cea mai cunoscută dintre surorile mele. Noi suntem foarte unite și ne susținem una pe cealaltă și nu prea contează lucrul acesta”, a mărturisit Francesca Hojda.

„E foarte bine să fii cel mai mic dintr-o familie numeroasă. Mă simt foarte bine cu frații, și cum sunt mai mari, simt că mă protejează, îmi dau sfaturi, mă ajută. Am avut momente grele, având în vedere că suntem atât de mulți, dar am reușit să trecem peste ele și nu a fost niciodată invidie. Ne bucurăm când celălalt are parte de ceea ce vrea”, a mai spus ea.

Din culise, Francesca Hojda a fost susținută de familie și de bunicul ei, care a privit-o cu emoție și lacrimi în ochi.

Una dintre surorile ei, Flavia, a fost concurentă la „X Factor” în cel de-al doilea sezon al emisiunii, membră componentă a trupei NORD X.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Live si pe aplicatia XFactor (iOS/ Android)!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 . Pe Insta suntem aici: https://www.instagram.com/xfactor.romania

🎼 Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!