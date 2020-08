Florin Ristei împlinește astăzi 33 de ani! ”Probabil nu voi scăpa de >Dana< prea curând”

Piesa ”Dana”, care l-a făcut cunoscut la începutul anilor 2000 împlinește deja 20 de ani, însă succesul obținut în acea perioadă nu l-a copleșit pe juratul X Factor Florin Ristei. ”Nu prea înțelegeam exact ce se întâmplă. Am câștigat disc de aur atunci, era ceva fabulos, cred că dacă mi se întâmpla același lucru pe la vârsta de 18-19 ani, poate îmi lua puțin mințile”, recunoaște Florin Ristei.

Chiar dacă după perioada Amicii a avut grijă de educația sa și a absolvit Universitatea Politehnică din Bucureşti - Informatică aplicată în energetică, apoi Informatică managerială la Universitatea Româno-Americană, Ristei nu s-a putut ține departe de muzică, ci din 2004 a fost solist al trupei Marfar, iar în 2012, chiar de ziua lui, a lansat primul single al noului său proiect „FreeStay – Ea a fost Dana”.

”Probabil nu voi scăpa de Dana, prea curând, dar am învățat în timp să mă obișnuiesc cu asocierea asta. Obișnuia să mă deranjeze, când eram mai mic, pentru că mă săturasem de același refren repetat obsesiv, dar acum mă bucur când văd că și copii sub 18 ani știu o piesă care era lansată dinainte de a se naște ei. Am avut noroc că succesul a venit la o vârsta la care nu mi-am dat seama exact ce se întâmplă. Știam doar că îmi place să cânt, că vreau să fiu pe scenă, și mă bucuram foarte tare de toată perioada. Probabil dacă se întâmpla același lucru pe la 19-20 altfel era situația și aș fi putut derapa ușor”, a adăugat Ristei.

În anul 2013 Florin Ristei și-a adjudecat marele premiu X Factor, alături de Delia, care i-a fost atunci mentor, iar 2020 îl găsește alături de aceasta la masa juraților X Factor. ”Concursul m-a readus în atenția publicului care, probabil, începea ușor-ușor să uite perioada anilor 2000. M-au cunoscut un pic mai matur, aveam 26 ani atunci, și am avut ocazia să le arat toți pașii pe care i-am făcut pe plan profesional și care, se pare, au funcționat”, spune Ristei.