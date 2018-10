Talentat și incredibil de chipeș! Ion Barbu a făcut SENZAȚIE la „X Factor”, cu melodia „Ochii tăi”. „Este o voce unică”

Talentat, incredibil de chipeș și… singur, Ion Barbu a venit de la Chișinău și a făcut senzație pe scena „X Factor”, interpretând melodia „Ochii tăi” a trupei Holograf.

„Întotdeauna mi-a plăcut să mă îmbrac frumos. Am lucrat o perioadă în Moscova (în modă, n.r.), dar după o perioadă am început să slăbesc și am renunțat. Cumva moda și muzica se combină între ele. Am câștigat foarte multe concursuri. Îmi place foarte mult să particip. Nu am mai cântat pe o scenă mare de vreo doi ani”, a spus Ion Barbu, căruia prietenii îi spun Jhony.

Concurentul, în vârstă de 25 de ani, a venit la audiția „X Factor” însoțit de două prietene și a explicat, la insistențele lui Horia Brenciu, că nu are iubită.

