Ștefan Bănică, surprins de o concurentă X Factor: “Ești ca o bombă cu ceas”

Așteptarea a luat sfârșit! Cel de-al optulea sezon X Factor are marea premieră diseară, de la ora 20.00, la Antena 1 și vine cu noi povești spectaculoase, talente care merită să fie descoperite și momente care vor emoționa profund. Surprizele se vor ține lanț și ele vor fi trăite atât de jurați și de prezentatori, cât și de telespectatori.

Anda Ioana Arsintioaia Cheche una dintre concurentele care urcă diseară pe scena X Factor, are 14 ani, este din București și mărturisește că toată lumea o întreabă dacă este româncă. Anda a fost abandonată la naștere și adoptată de cei care îi sunt și astăzi părinți: ”Părinții mei care m-au adoptat încă de la naștere sunt români, deci și eu mă consider româncă. Altfel, nu știu exact ce gene am, pentru că cine m-a născut m-a abandonat în spital”.

Concurenta, care este susținută în culise de părinții ei, dar și de Vlad Drăgulin și Mihai Bendeac, recunoaște că are mari emoții înainte să urce pe scena X Factor. La final însă va înfrunta o reacție neașteptată din partea juriului: ”Ești ca o bombă cu ceas”, îi spune Ștefan Bănică.

Cum se va descurca Anda Ioana Arsintioaia Cheche pe scena X Factor și care va fi reacția juriului după ce ea interpretează piesa ”Seven Nation Army”, telespectatorii vor vedea diseară, de la ora 20.00, la Antena 1, în cadrul marii premiere X Factor.

