Ultimele repetiții alături de invitații speciali înainte de marea finală X Factor de vineri, de la 20.00, la Antena 1

Sonia Mosca și Monica Anghel

Pentru a pune în valoare emoția și acuratețea care au scos-o în evidență pe Andrada Precup, Ștefan Bănică i-a invitat pentru un duet pe Damian Drăghici și Adrian Daminescu.

”Ștefan Bănică s-a gândit la mine și bine a făcut pentru că am cunoscut-o pe Andrada și a ajuns foarte repede la sufletul meu, iar colaborarea noastră este una foarte frumoasă. Are emoții, dar eu am sfătuit-o să le ia pe toate și să le canalizeze în piesă, ca niște emoții personale, constructive și sigur va fi foarte bine”, a spus Adrian Daminescu.

Andrada Precup și Adrian Daminescu

În acest timp, Adrian Petrache și Loredana au repetat pentru momentul special al finalei alături de nimeni altul decât unchiul acestuia, Florin Salam. ”Am emoții de parcă m-am apucat acum de cântat! Mai ales că e vorba despre Adrian, probabil aș fi avut emoții mai mici pentru mine. E norocos că a ajuns până aici!”, a mărturisit Florin Salam.

Care vor fi alegerile lor muzicale și cine îi va cuceri pe cei de acasă telespectatorii vor afla vineri, de la 20.00, la Antena 1, în marea finală a celui de-al nouălea sezon. Fiecare concurent va cânta de trei ori: o dată cu un invitat, o dată alături de mentorul său și individual. Anul acesta, cei de acasă pot să își susțină preferații cu un vot prin SMS la 1313 încă de la începutul emisiunii, după ce prezentatorii Răzvan și Dani vor anunța ”Start vot!”. Se poate vota o singură dată de pe același număr de telefon doar din România, din rețelele Orange, Vodafone sau Telekom, cu numele concurentului preferat în mesaj: Andrada, Sonia, Adrian sau Super 4.