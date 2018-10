Marți, de la ora 20.00, la Antena 1. Vlad Drăgulin îi dăruiește un talisman norocos unui fost concurent „X Factor”

Toți candidații ce trec pragul platoului X Factor au parte de încurajări încă din culise, iar cea de-a șaptea ediție a emisiunii de la Antena 1, difuzată marți seară, de la ora 20:00, nu va face excepție. Chiar dacă o parte dintre concurenți nu sunt la prima apariție pe scena show-ului, emoțiile pot surprinde și, mai ales, pot influența orice audiție. Tocmai din acest motiv, chiar înainte de a păși în fața juraților, Vlad Drăgulin îi va oferi unui fost candidat înscris pentru o a doua șansă, un talisman norocos: “Să îmi dai brățara abia la sfârșit, după ce câștigi X Factor!“, îl va încuraja acesta.

Simion Caragia a reușit, acum doi ani, să o impresioneze pe Delia până la lacrimi. Jurata nu doar că a catalogat audiția sa din trecut drept cel mai sensibil moment din sezon, ci a avut și încredere că ar putea face o figură bună în etapa de Bootcamp. Deși tânărul a fost primul care a ocupat un scaun, a fost și primul care s-a ridicat, motiv pentru care s-a reîntors la X Factor pentru a demonstra că a evoluat: “Abia aștept să repun piciorul pe scena X Factor. Cu mai multă încredere și cu o voce mult mai pregătită. Când am fost eliminat, am fost dezamăgit pe moment, dar apoi am ascultat înregistrările și mi-am dat seama că au avut dreptate. ”

Care va fi reacția juraților când Simion va reintra pe scenă, dar și cât de norocos se va dovedi a fi talismanul oferit de Vlad Drăgulin, telespectatorii Antena 1 vor putea afla marți, într-o nouă ediție a show-ului X Factor, de la ora 20:00.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Live si pe aplicatia XFactor (iOS/ Android)!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 . Pe Insta suntem aici: https://www.instagram.com/xfactor.romania

🎼 Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!