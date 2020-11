X Factor 2020. Liviu Panait, moment emoționant în Bootcamp. Loredana: „Eu zic că ai reușit să te depășești”

Sezonul 9 al emisiunii X Factor poate fi urmărit JOI și VINERI, de la ora 20:30, la Antena 1!

Liviu Panait a interpretat melodia I'll Never Love Again și i-a dedicat momentul din Bootcamp soțului său: „În toată perioada asta am pus tot dorul meu în muzică”.

În momentul în care Liviu a pășit pe scenă în Bootcamp, toate cele trei scaune erau ocupate, iar dacă Loredana ar fi decis ca el să meargă mai departe, unul dintre cei care ocupau scaunele ar fi trebuit să se ridice.