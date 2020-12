X Factor 2020. Membrii trupei IT’S US au făcut senzație pe scenă în Bootcamp. Piesa pe care au interpretat-o are un mesaj puternic

Citește și: Chriss Casper, pe scena X Factor cu piesa “Lil Paris”: Show total pentru jurații care s-au simțit ca la concert​

"Le-am dat sfaturi cum să umble pe scenă, cum să alerge, cum să intre în față. Ne-am uitat la clipuri împreună, chiar sunt mândru de ceea ce au realizat. Ieri la repetiții m-au surprins în mod plăcut.", a spus Florin Ristei.

Daria și Casper au impresionat cu piesa "Nobody's Wife" în Bootcamp.

Momentul trupei IT’S US a fost unul de-a dreptul senzațional și pe placul juraților. Florin Ristei a ținut să îi felicite și să le mărturisească că au făcut spectacol. "Ați fost o surpriză plăcută pentru mine din momentul în care am făcut mixt-ul ăsta. Am văzut că pe voi vă leagă o stare mișto, chiar dacă tu ești mai bătrân de două ori."