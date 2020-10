X Factor, din nou lider de audiență pe toate categoriile de public

Ștefan Bănică nu a putut să nu o trimită direct în Bootcamp pe Ana Maria Paula Pantea. Născută și crescută în Portugalia, Ana a învățat limba română de la bunica sa, iar acum s-a întors la rădăcini hotărâtă să câștige X Factor!

La doar o lună înainte de a împlini 24 de ani, Robert Botezan ar fi putut alege dacă va merge în grupa Deliei sau cea a Loredanei. Și chiar dacă ar fi înclinat către Delia, Botezan a iscat o adevărată luptă între cele două jurate. Loredana a profitat de regulament și s-a asigurat că Robert Botezan primește toate cele patru voturi care l-au trimis direct în Bootcamp, în grupa sa de băieți. ”Mă lupt pentru un băiat talentat cum e Robert!”, a spus Loredana.

O noutate a celui de-al nouălea sezon X Factor, difuzat în fiecare vineri, de la ora 20.30, la Antena 1, pe care atât concurenții, cât și jurații au aflat-o încă din primul episod a fost împărțirea grupelor! Astfel, dacă până acum jurații aflau abia la finalul audițiilor ce grupă le va fi repartizată, anul acesta, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au fost anunțați încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce îi va face să ia decizii mult mai strategice.

Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.