"Sunt un rocker care cântă rap. Moștenesc pasiunea de la tata, care cântă la Biserică!" George Lazăr, un "munte" de emoție

"Sunt un rocker care cântă rap", așa își începe George Lazăr prezentarea despre propria-i persoană.

"Vreau să cânt și pentru că nu am cu cine cânta rock, am ales această cale, căci nu am nevoie de instrumentiști pentru asta", continuă concurentul.

A venit la audițiile X Factor însoțit de tatăl său, de la care ar fi moștenit talentul și pasiunea pentru muzică. Tatăl său, tot un "munte" de om, cântă la biserică și întotdeauna și-a încurajat fiul să-și urmeze visul.

"Tot ce am mai bun în mine, de la el, de la tata am moștenit", spune George. Mare la statură, dar extrem de emoționat, după cum chiar el recunoaște, așa intră pe scena X Factor, în fața juriului. Cântă "Tainted Love", de la Marilyn Manson, spre uimirea tuturor. E bine?

