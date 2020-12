Finala X Factor 2020: Andrada Precup & Ștefan Bănică - Let It Be

Vineri, 18 Decembrie 2020, 17:13 Actualizat Vineri, 18 Decembrie 2020, 22:37

În finala sezonului 9 "X Factor", Andrada Precup, alături de Ștefan Bănică, a cântat melodia "Let It Be".