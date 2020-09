George Michaelc & Elton John - Don't Let The Sun Go Down On Me. Vezi cum cântă Vlad Moigrădeanu și Vlad Erdei la X Factor

Vineri, 11 Septembrie 2020, 18:45 Actualizat Sambata, 12 Septembrie 2020, 18:07

În prima ediție din sezonul 9 "X Factor", Vlad Moigrădeanu și Vlad Erdei au cântat melodia “ Don't Let The Sun Go Down On Me”, interpretată de George Michaelc și de Elton John.