X Factor 2020 / Bootcamp: Ioana Ardelean - I'm Not The Only One

Vineri, 27 Noiembrie 2020, 14:37 Actualizat Vineri, 27 Noiembrie 2020, 21:32

În a doua ediție din bootcamp, sezonul 9 "X Factor", Ioana Ardelean a cântat melodia " I'm Not The Only One".