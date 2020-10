X Factor 2020: Cristina Gheorghe - We Don’t Have to Take Our Clothes Off

Vineri, 30 Octombrie 2020, 17:20 Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2020, 22:32

În a opta ediție din sezonul 9 "X Factor", Cristina Gheorghe a cântat melodia "We Don’t Have to Take Our Clothes Off" - Ella Eyre.