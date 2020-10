X Factor 2020: Sonia Mosca - And I Am Telling You I'm Not Going

Vineri, 09 Octombrie 2020, 17:28 Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2020, 22:47

În a cincea ediție din sezonul 9 "X Factor", Sonia Mosca a cântat melodia "And I Am Telling You I'm Not Going".