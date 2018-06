Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, probleme cu sarcina: "E mai dificilă a treia sarcină. Am decis cu medicul meu să nasc mai devreme!"

Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, se pregătește să devină mamă pentru a treia oară, iar acum a venit la ”Xtra Night Show”, unde a vorbit despre sarcina ei.

În direct, în cadrul emisiunii de la Antena 1, tânăra a mărturisit că s-a confruntat cu probleme în timpul sarcinii și, ba mai mult, va naște prin cezariană, la îndemnul medicului.

”Da, așa e, mă confrunt cu dureri. Am avut mici probleme cu sarcina, n-a fost una foarte grea, dar având în vedere că este a treia sarcină, evident că e greu. Mai sunt câteva săptămâni și iese și micuțul. Având în vedere că va fi cezariană, am programat. Am decis cu domnul doctor să fie mai devreme, pentru că uterul meu e mai subțirel. La începutul lunii iulie voi naște.”, a povestit Roxana.

Ce alte dezvăluiri a mai făcut bruneta, aflați în clipul de mai sus.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din XTRA Night Show nu e panică:). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xtranightshow/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/XtraNightShow/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/unshowpacatosa1.

➡️ Intră pe Antena Play https://goo.gl/RbVXXT şi poţ să urmăreşti online toate ediţiile XTRA Night Show integral. De pe smartphone, tabletă sau computer emisiunea poate fi urmărită şi LIVE. 📲 Accesează şi tu cea mai mare platformă video!