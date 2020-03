Alex Velea şi Mario Fresh, reacţii după eliminarea din Asia Express! "După RMN s-a descoperit că Mario are discopatie lombară"

Astfel, aceștia au dezvăluit că motivul real pentru care au fost eliminați a fost boala pe care i-au depistat-o medicii lui Mario Fresh.

”Am fost propuși din cauza problemei medicale a lui Mario. Ne-am mișcat foarte greu.”, a spus Mario, în timp ce Alex Velea l-a completat: ”Am fost și la spital, unde i-au făcut un RMN. A doua zi am aflat că are discopatie lombară. De aia îi amorțea piciorul. Medicii au vrut să-l interneze, dar am zis că venim în țară.”, a mai declarat acesta.

Echipa formată din Alex Velea și Mario Fresh a fost eliminată din competiție. Sezonul 3 Asia Express a ajuns la final pentru ei, după ce au pierdut cursa pentru ultima șansă, iar ancora a fost una roșie.