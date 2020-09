Alin Oprea divorțează de soția sa: "Aș fi făcut acest lucru și dacă nu aveam pe nimeni în viața mea. Nu o mai iubesc" | Video

"Alin Oprea divorțează de soția lui. Alin Oprea divorțează de cineva, nu pentru cineva. Aș fi divorțat chiar daca nu mai aveam pe nimeni în viața mea. Eu divorțez de ea pentru ca nu o mai iubesc", a declarat artistul la Xtra Night Show.

Alin Oprea, scandal monstru cu soacra! Artistul a sunat la 112: ”Mă agresează femeia” | VIDEO

Zvonurile cum că Alin ar divorța pentru că s-a îndrăgostit de altă femeie sunt spulberate de artist.

"Am decis să divorțez în luna mai 2019. DEcizia de a divorța a fost luata de mine, în urma unor informații aflate despre soția mea. Ea a fost de acor, a și recunoscut că aceste informații erau reale. Am așteptat ca acest eveniment din viața mea, din familia noastră să aiba loc dupa majoratul Melisei, care a fost pe 1 august 2020. Eu am vrut foarte mult să protejez fata de acest moment delicat din viața noastra a tuturor, și am vrut ca la acel moment al divorțului, ea să fie majoră. Din păcate nu s-a reușit și nu din cauza mea, mai spunea artistul la Xtra Night Show.