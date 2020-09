Alin Oprea, acuzat că are probleme cu băutura. Cum se apără artistul

Alin Oprea a vorbit la Xtra Night Show despre acuzațiile care i s-au adus legate de consumul de alcool. Artistul susține că nu ar avea probleme cu alcoolul, așa cum s-a zvonit si a dat explicații în cazul acuzațiilor, justificând situația când a fost surprins la o terasă din Centrul vechi.

Acest zvon, susține artistul ar fi pornit de la declarațiile lui Tavi Colen, care ar fi spus în presă că, Alin, colegul său de trupă de la vremea respectivă ar avea probleme cu alcoolul.

”Eu nu am avut probleme cu alcoolul niciodată. Nu am fost un bețiv, nu am fost un alcoolic, nu am ajuns în comă alcoolică la spital, nu am fost la o clinică de dezalcolizare, nu am fost irascibil niciodată din această cauză”, a declarat Alin Oprea la ”Xtra Night Show”.