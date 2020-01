Anamaria Prodan, despre scandalul dintre Velea şi Abi Talent! "Am crezut că se promovează reciproc"

Anamaria Prodan s-a trezit în mijlocul unui scandal: „Este o nebunie!”. Impresara recunoaște că nu îl cunoștea pe Abi Talent până acum câteva zile.

Mai mult, neștiind ce fel de muzică promovează Abi Talent, Prodan i-a propus cântăreșului să facă o piesă cu fiul ei, Bebe.

Am auzit o melodie și am zis: Mama mea, păi nu putem! Trebuie să facem o melodie pentru Bebele meu. Bebele meu are 11 ani și nu poate să cânte cu...alea și alea.