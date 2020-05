Anda Adam a rupt tăcerea! Artista a vorbit despre presupusul divorț: "O să pun pe rețelele de socializare că am făcut asta"

Anda Adam și Sorin s-au căsătorit în 2015 și au împreună o fiică, pe Evelina.

Anda Adam a vorbit la Xtra Night Show despre presupusul divorț: ”Nu vreau să dau curs la provocări”, a declarat artista.

„Nu am cum să intru în detalii despre ce s-a scris (n.r. divorț). Mereu am fost un om care și-a asumat lucruri și nu s-a ascuns. Nu am de ce să mă feresc. Atunci când eu o să pun pe rețelele de socializare că am făcut asta, atunci chiar am făcut-o.

Nu o să vin niciodată să dau detalii despre viața mea intimă. Nu sunt genul care să îmi spăl rufele în public. Nici când am fost provocată nu am dat curs unor speculații. M-a sunat lumea să mă întrebe dacă am divorțat. Ca să concluzionez, când voi pune pe rețelele de socializare că nu mai formez un cuplu, atunci să credeți. Toată lumea se mai ceartă, mai ales în perioada asta de autoizolare”, a declarat Anda Adam.

