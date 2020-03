Andreea Bălan și George Burcea s-au împăcat și renunță la divorț? "Îl iert doar dacă va fi ca înainte”

"Evident că într-o relaţie, greşesc amândoi, şi când se ajunge la o despărţire, undeva ambii au greşit, unul mai mult, unul mai puţin, doar că în situaţia de faţă...eu eram ok, eu eram fericită, nu aveam prea multe să îi reproşez, eu am început să îi reproşez la începutul lui decembrie că şi-a schimbat comportamentul şi acolo nu am înţeles eu ce s-a întâmplat. Eu nu pot să divulg discuţiile mele cu el, pentru că nu vreau ca mai târziu fetele să afle.

Discuţiile noastre au început în decembrie, pentru că eu am observat o schimbare în comportamentul lui, adică nu mai era la fel de drăgăstos, la fel de afectuos, a mai lipsit nişte nopţi de acasă, dormea pe la băieţi, pe la prietenii lui, şi la un moment dat l-am întrebat ce are, mi-a spus nişte lucruri care m-au durut: a spus că nu mai simte, că nu mai are sentimente puternice pentru mine, dar eu nu am pus la suflet, am zis că poate e stresat, că are proiecte, lucrează la carte", a declarat Andreea Bălan.