Andreea Bălan divorțează la fix un an de când era să moară:" Am trăit într-un an cât alții în zece."

Andreea vrea ca publicul să știe că ea nu și-a dorit să ajungă aici.

,,Eu nu m-am căsătorit în septembrie, ca să mă separ în martie.,,

,,Am încercat să mă împac, am încercat foarte mult să repar, să fim împreună. Mi-am dorit această familie cu el. Din prima zi de când ne-am cunoscut, am știut că el este tatăl copiilor mei.,,

Andreea povestește despre motivul care a făcut-o să -și dorească nuntă, deși multă vreme nu voia să facă acest pas. Decizia a luat-o în urma problemelor grave de sănătate pe care vedeta le-a avut anul trecut.

Urmăriți destăinuirea artistei în video-ul prezentat în cadrul emisiunii Xtra Night Show.