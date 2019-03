Andreea Bălan, noi detalii tulburătoare despre momentul în care a fost la un pas de moarte! Ce a spus chiar înainte de a intra în stop cardio-respirator

Andreea Bălan a rememorat ziua în care a fost la un pas de moarte și a recunoscut că după ce s-a întors acasă a plâns, realizând ceea ce s-a întâmplat și fiind afectată de comentariile negative ale fanilor. Artista a dezvăluit, miercuri, la „Xtra Night Show”, ce a spus înainte de a intra în stop cardio-respirator.

„Viaţa bate filmul, pentru că eu am filmat la controlul preanestezic. Am filmat şi drumul spre maternitate, pe 4 martie, drum de care eu nu-mi aduc aminte. Nu-mi aduc nimic aminte din tot ce s-a întâmplat înainte - cum am ajuns la maternitate, cum m-am schimbat în cămaşă, cum mi s-a făcut un EKG şi cum mă îndreptam spre sala de naşteri. Am filmările pe telefon, dar mă uit ca la un film”, a spus Andreea Bălan.

„Mi s-a spus că au scos fetiţa și eu am spus «ce frumoasă e». Nu-mi aduc aminte nimic. După ce am spus asta, am pupat-o și am intrat în stop cardio-respirator şi imediat m-au resuscitat și m-au intubat. A durat vreo câteva ore bune, pentru că mă închiseseră. După aceea m-au deschis din nou şi au curăţat tot”, a adăugat ea.

Andreea Bălan a povestit că a durat câteva ore până când medicii au putut să îi spună lui George ceva concret.

„Apoi m-au dus la terapie intensivă. Cel mai greu i-a fost lui George, pentru că eu eram sedată, intubată. Când mi-am revenit eram aşa – uau, ce tare, am scăpat de moarte! Cred că cel mai greu îi este partenerului de viaţă să te vadă aşa, să te vadă intubată, să nu ştii ce se întâmplă – să te gândești dacă se mai trezește sau nu, dacă va avea sechele… «Am doi copii. Cum o îngrijesc? Și așa mai departe. Cum ne creștem copiii dacă are sechele?» Mi-a povestit abia când am ajuns acasă ce s-a întâmplat și ce a simțit el. Și atunci am plâns două-trei ore”, a povestit ea.

„Nu realizam - «ştii, embolie amiotică… E un caz la 80.000». Uau, ce tare, mie întotdeauna mi-a plăcut să fiu specială! Și abia apoi am realizat, după ce am citit, după ce mi-au explicat.. Treptat m-a izbit realitatea. Și cel mai mult m-a izbit când am ajuns acasă, pe 8 martie, și când am văzut-o pe Ella și am strâns-o în brațe”, a mai povestit Andreea Bălan.

Acasă, lucrurile sunt în alb şi negru pentru Andreea Bălan. Fetiţele sunt vesele, mama şi George o răsfaţă, dar cu toate acestea, artista a recunoscut că a plâns.

„Abia când am ajuns acasă, mi-am dat seama prin ce am trecut, a fost ceva foarte grav şi că puteam să mor şi că am avut noroc. Am avut o a doua şansă la viaţă! M-am uitat la Ella şi la Clara şi mi-am dat seama că ele două sunt bucuria vieţii mele şi că am fost atât de norocoasă că datorită doctorilor, datorită lui Dumnezeu, datorită Universului, am primit a doua şansă să pot să fiu în viaţă pentru ele, să le creştem împreună. Să aibă o mamă. Dacă muream şi rămâneau fără mamă era o traumă imensă pentru ele. Şi mai ales pentru Ella, pentru că ea a trăit cu mine doi ani şi jumătate. Cât am fost în spital îmi spunea George că pupa tabloul meu”, a mai povestit Andreea Bălan.

„Au fost unele comentarii care au zis că nu a existat acest stop cardio respirator că a fost un teatru. Am plâns, dar plânsu-i bun câteodată, pentru că te descarci şi atunci e bine. Abia aştept să mă duc la terapie. De mulţi ani merg la terapie, abia aștept să mă văd cu terapeuta”, a adăugat ea.

Mai multe detalii oferite de Andreea Bălan sunt disponibile în clipul de mai sus din „Xtra Night Show”.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din XTRA Night Show nu e panică:). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xtranightshow/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/XtraNightShow/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/unshowpacatosa1.

💣 Intră pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/CFhrgyC şi urmăreşte online toate ediţiile XTRA Night Show integral. 📲 Accesează şi tu cea mai mare platformă video!