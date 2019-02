Andreea Bălan urmează să nască peste patru zile! Ce nume a ales pentru cel de-al doilea copil

Andreea Bălan urmează să nască cel de-al doilea copil peste patru zile, iar în această seară, la Xtra Night Show, a vorbit despre provocarea ce o așteaptă.

În cadrul emisiunii de la Antena 1, aceasta a mărturisit că a ales numele pentru fetiță.

”Oscilam între Clara și Carla. Am ales Clara, iar pentru că Ella Maya are două nume, am ales să-i punem și ei două. Adică va fi Clara Maria, pentru că Maria o chema pe bunica lui George.”, a mărturisit Andreea.

Ce alte dezvăluiri a mai făcut cântăreața, află urmărind clipul de mai sus!

