Andrei Ștefănescu, declarații despre divorț. Ce spune despre unul dintre cele mai dificile momente din viața lui: "Se întâmplă"

Andrei și Antonia Ștefănescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 7 ani, însă au deciz să divorțeze în luna septembrie a anului 2020 și să meargă pe drumuri separate. Din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel adorabil, care le bucură sufletul în fiecare zi.

Concurentul de la "Te cunosc de undeva!" își ține viața personală departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor, însă a decis să dea cărțile pe față și să nu se mai ascundă după perdea.

Ce spune Andrei Ștefănescu despre divorțul de fosta soție

În cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, Andrei Ștefănescu a făcut cele mai neașteptate dezvăluiri despre perioada în care a decis să se separe de fosta lui soție, Antonia.

Artistul a mărturisit faptul că nu știe ce s-a întâmplat și nu poate explica separarea de cea care i-a fost alături 7 ani, însă consideră că a fost ceva ce trebuia să se întâmple pentru că lucrurile întrei ei nu mai funcționau.

"Dacă aș putea să explic...nu știu ce s-a întâmplat. Sunt lucruri în viață pe care nu le putem explica, se întâmplă și atât. Asta a fost. Nu ne-a luat prin surprindere, așa a fost să fie. Nu știu dacă poți să povestești, pur si simplu se întâmplă și atunci e cel mai bine să rupi legătura.", a spus vedeta.

Concurentul de la "Te cunosc de undeva!" a vorbit și despre relația pe care o are cu micuțului lui după divorț. Acesta a povestit cu zâmbetul pe buze că se înțelege de minune cu Ayan, iar legătura dintre ei este mult mai puternică.

"Era micuț, acolo a fost de fapt problema. Cel mai important este ca el să nu simtă. Relația mea cu el este una minunată acum, cred eu că e un pic mai bună, pentru că în perioada asta am petrecut mai mult timp cu el decât petreceam înainte. Am încercat să îmi fac mai mult timp pentru mine cu el decât. Știam că îl găsesc, știam că e acolo și eram mai relaxat. Acum nu mai e chestia asta și îmi fac foarte mult timp, chiar și când nu am timp îl iau cu mine. La un moment dat va înțelege, dar mai bine să o facă mai târziu.", a mai adăugat Andrei Ștefănescu la Xtra Night Show.

De asemenea, Paula Chirilă a fost cea care l-a întrebat pe Andrei Ștefănescu dacă a învățat ceva din această întâmplare din viața sa, iar acesta i-a oferit un răspuns clar și direct. Mai mult decât atât, cântărețul a pus accent pe faptul că a rămas într-o relație de prietenie extrem de frumoasă cu fosta soție.

"Trebuie să aștepți relația următoare ca să vezi dacă ai învățat ceva. Viața e atât de surprinzătoare și de ciudată, încât trebuie să aștepți pasul următoar. (...) Eu și cu ea avem o relație foarte bună, frumoasă. Ieșim cât de des putem cu copilul, e foarte frumos. Avem o relație civilizată, a rămas o relație frumoasă și de dragul copilului facem tot ce putem", a msi spus el.