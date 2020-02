Imagini nedifuzate din Asia Express, sezonul 3! Mâncarea cerșită a îmbolnăvit-o pe Carmen Grebenișan: „Îmi era rușine de nu mai puteam”

O parte din vedetele acestui sezon al emisiunii Asia Express au fost invitate în emisiunea Xtra Night Show, unde au făcut dezvăluiri incredibile despre chinurile îndurate la capitolul mâncare!

VEDETELE DIN ASIA EXPRESS SEZONUL 3, DESPRE MÂNCAREA DIN FILIPINE ȘI TAIWAN

Luat la întrebări, Speak a dat din casă, în exclusivitate pentru a1.ro și ne-a povestit cu zâmbetul pe buze (acum) că oul cu embrion, de exemplu, a fost cea mai comestibilă mâncare de acolo:

"Oul (cu embrion format, n.r.) a fost cel mai comestibil. Altceva ne-a pus capac. Deci atât de rău a fost!", spune concurentul.

Carmen Grebenișan, care o are coechipieră pe Alina Ceușan în Asia Express, sezonul 3, a povestit că nu a suferit de foame. Deși i-a fost rușine, ea a cerut alimente, ulterior având chiar de suferit de pe urma unei toxinfecții alimentare.

Carmen Grebenișan face echipă cu Alina Ceușan în Asia Express, sezonul 3

„Partea bună a fost că am avut foarte multă mâncare la dispoziție. Eu n-am suferit de foame. Toată lumea se îndura de noi, pentru că am învățat să cerem – era un prag personal pe care trebuia să îl depășim, că poate altora le era mai ușor să ceară. La un moment dat ne-am obișnuit și am întrebat dacă ne pot da și mic dejun și cină, și la pachet. Mie îmi era rușine de nu mai puteam! Și am zic că decât să rămânem fără mâncare, mai bine o facem (...). M-am îngrășat vreo șase kilograme. Aveam fața rotundă. Toată lumea îmi dădea dulciuri, de mâncare, și eu, neștiind ce îmi aduce a doua zi – că habar n-ai dacă a doua zi ai de mâncare – mâncam tot ce prindeam”, a Mai spus Carmen Grebenișan despre sezonul 3 al emisiunii Asia Express.

“Acasă mâncam orez de maxim 2-3 ori pe lună. Aici, după ce mănânci în fiecare zi ți se cam ia. Am descoperit un soi de frigărui care sunt băițuite cu un sos gustos și astea îmi plac. Poate mai au și alte lucruri bune, dar asta a fost ce am primit noi cel mai bun de la oameni”, a povestit Răzvan Fodor, despre experiența din sezonul 3 al emisiunii Asia Express.

„Pâine n-am întâlnit pe aici. Dimineața orez, seara orez. Uneori îi pun și niște usturoi, în special dimineața. Ne-am trezit de multe ori în miros de usturoi. Cel mai ciudat lucru pe care l-am mâncat în Filipine a fost o ciorbă de pui cu sânge. Pun la fiert puiul, niște ghimbir, acresc cu tamarin și adaugă și sângele, spun ei pentru mai mult gust. Are o consistență de nămol și e închisă la culoare. Gustul nu a fost chiar rău, dar nu pot să zic că aș mai vrea o porție”, a mai adăugat chef Sorin Bontea, la cele spuse de colegul său de echipă, Răzvan Fodor.