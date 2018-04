Anca, colega de videochat a soţiei lui Kamara, tună și fulgeră! Femeia a lansat noi acuzații la adresa artistului: ”Te-am văzut că ești agresiv”

Confruntarea dintre Kamara și Anca, una dintre colegele de videochat ale Oanei, a continuat la Xtra Night Show, iar aceasta i-a adus noi acuzații.

Mai exact, în direct, în platoul emisiunii, ea a afirmat despre bărbat că ar fi agresiv.

De cealaltă parte, însă, Kamara a recunoscut că a știut de meseria fostei sale soții, dar nu a putut să facă nimic ca să o împiedice: "Eu nu am dus-o de mână. Idee este următoarea: eu nu am dus-o pe ea de mână, asta nu înseamnă că o condamn pentru ce a făcut, din postura ei de mamă o înţeleg. Am ştiut de la bun început. Locuiam împreună. Oricum nu mai aveam ideea de a continua împreună ca şi cuplu. Din punctul meu de vedere, eu nu aş îndemna lumea să se ducă spre această meserie. Nu mai era de competenţa mea, eu m-am sfătuit cu ea cu foarte multe lucruri, şi dacă aş fi putut să o îndemn să facă anumite lucruri era încă cu mine", a spus Kamara.

