Extravaganţe de vedetă la Gala Bărbaţilor de Top! Dan Negru, Aurelian Temișan, între vedetele care au dezvăluit secrete de la începuturile drumului spre celebritate!

„Să ai principii sănătoase și să le respecţi. Sunt împlinit. Nu îmi doresc mai mult, sincer”, consideră Bodo.

Prinţul Paul consideră că un bărbat de succes este acela care este căsătorit cu persoana pe care o iubește. În cazul lui - prinţesa Lia. „Sperăm că avem succes și în afaceri”, a precizat el.

Când vine vorba despre primii bani câştigaţi, bărbaţii se întrec în extravaganţe.

„Mi-am cumpărat un ceas. În 1992 am avut primul recital la Mamaia, am luat 30.000 de lei pe acel recital şi de 27.500 de lei mi-am cumpărat a doua zi un ceas. Nu m-au interesat banii, ci să-mi împlinesc un vis mai vechi. Și de restul am făcut cinste prietenilor mei că mi-am luat un ceas”, a povestit Aurelian Temișan.

„I-am câștigat la metrou. Nu prea aveam bani atunci. Cu două zile de muncă la metrou mi-am cumpărat un walkman”, a spus Dan Helciug.